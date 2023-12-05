– Сейчас идет много разговоров о том, что "Спартаку" делать дальше – менять Абаскаля или нет. На мой взгляд, надо понять, что именитого тренера с результатом в резюме вы не привезете. На мой взгляд, нужен аудит работы главного тренера – как построен тренировочный процесс, почему нет голов со стандартов, что с позиционным нападением. То есть разложить элементы игры, проанализировать тренировочный процесс, – цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В минувшие выходные "Спартак" в гостях уступил "Ахмату" в выездном матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе "красно-белых" стал полузащитник сборной России Антон Зиньковский, который отличился под занавес первого тайма. По итогам 17-ти сыгранных туров Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля с 27 очками опустилась на седьмую строчку в таблице.
Шалимов: нужен аудит работы Абаскаля в "Спартаке"
Экс-главный тренер "Урала" и "Краснодара"Игорь Шалимов высказался об игре и результатах "Спартака" в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"