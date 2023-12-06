– Практически перед каждой игрой "Спартака" многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. Зобнин на месте крайнего защитника – весьма спорное решение, учитывая, что на поле были еще и Рябчук с Хлусевичем. Роман долго не играл, в состав не попадал, да и вообще привычнее его видеть в другом месте на поле.
Не поставил главный тренер и Соболева, который провел хороший матч с "Балтикой". Зато выпустил Игнатова, тот сейчас явно не в лучшей форме. В итоге и Зобнина, и Игнатова пришлось с поля убирать. Убрал и Рябчука, который во многом виноват в ситуации с одним из пропущенных мячей, – цитирует Бубнова Sportbox.
В минувшее воскресенье, 3 декабря, "Спартак" потерпел поражение от "Ахмата" со счетом 1:2 в выездном матче 17-го тура чемпионата России. По ходу первого тайма полузащитник хозяев Бернард Бериша, празднуя первый гол в ворота "красно-белых", прыгнул двумя ногами в техническую зону рядом с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем. 34-летний испанец в ответ толкнул футболиста в спину, повалив на землю. Главный судья встречи показал Берише желтую карточку, а также удалил главного тренера "Спартака". "Красно-белые" направили обращение по данному инциденту в ЭСК РФС.
После 17-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля опустилась на 7-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. В субботу, 9 декабря, "красно-белые" проведут свой заключительный матч 2023 года дома против самарских "Крыльев Советов".
Бубнов: Абаскаль явно не угадал с составом "Спартака" на матч против "Ахмата"
Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился мыслями по поводу выбора состава главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем на гостевой матч 17-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"