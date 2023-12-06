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Шикунов: Джикия — лучший российский центральный защитник. Зачем ему оставаться в "Спартаке"?

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Бывший спортивный директор "Ростова" Александр Шикунов высказался о ситуации вокруг капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Капитан сборной и "Спартака" не может сидеть на лавке. Джикия — серьезный игрок. Если Георгий не будет играть, зачем ему тогда оставаться? Смысл ему еще год сидеть на лавке? помог бы Джикия? Георгий — серьезный центральный защитник, лучший российский футболист на своей позиции", — цитирует Шикунова "РБ Спорт".

Джикия в нынешнем сезоне получает меньше игрового времени, чем в прошлом. На счету капитана "Спартака" 9 матчей во всех турнирах. Всего защитник отыграл 706 минут. За это время россиянин не смог отличиться результативными действиями. В СМИ активно обсуждается возможность перехода 30-летнего игрока в "Локомотив". Контракт спортсмена с красно-белыми заканчивается 31 мая 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость Георгия в 6,5 миллионов евро.

Комментарий детского тренера Джикии о возможном переходе футболиста в "Локомотив"

Спартак Российские трансферы Шикунов Джикия Локомотив
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