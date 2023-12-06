"Капитан сборной и "Спартака" не может сидеть на лавке. Джикия — серьезный игрок. Если Георгий не будет играть, зачем ему тогда оставаться? Смысл ему еще год сидеть на лавке? помог бы Джикия? Георгий — серьезный центральный защитник, лучший российский футболист на своей позиции", — цитирует Шикунова "РБ Спорт".
Джикия в нынешнем сезоне получает меньше игрового времени, чем в прошлом. На счету капитана "Спартака" 9 матчей во всех турнирах. Всего защитник отыграл 706 минут. За это время россиянин не смог отличиться результативными действиями. В СМИ активно обсуждается возможность перехода 30-летнего игрока в "Локомотив". Контракт спортсмена с красно-белыми заканчивается 31 мая 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость Георгия в 6,5 миллионов евро.
Комментарий детского тренера Джикии о возможном переходе футболиста в "Локомотив"
Шикунов: Джикия — лучший российский центральный защитник. Зачем ему оставаться в "Спартаке"?
Бывший спортивный директор "Ростова" Александр Шикунов высказался о ситуации вокруг капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"