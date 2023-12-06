"У нас предельно простая позиция — принимать предложения от других клубов. Продадим и отдадим любого", — заявил Еремякин Metaratings.ru.
По итогам 17 туров чемпионата России "Оренбург" занимает 14-е место, набрав 14 очков. Последний матч в 2023 году команда проведет с "Сочи". Игра пройдет 10 декабря в Сочи на стадионе "Фишт". Начало — 16:30 (мск).
Президент "Оренбурга": мы можем продать любого игрока
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Оренбург"