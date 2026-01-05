Дьяков - о США: им всё сходит с рук - двойные стандарты

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о возможной реакции ФИФА на удары США по Венесуэле и выразил мнение, что санкций в отношении американской стороны ожидать не стоит.
Фото: ФИФА
Отвечая на вопрос о перспективах проведения матчей чемпионата мира в США, Дьяков отметил, что, по его мнению, международные футбольные структуры вряд ли пойдут на жёсткие меры.

- Как мы видим, к Израилю санкций, несмотря ни на что, не было применено. И сейчас, вероятно, не будет применено и к США, а чемпионат мира на носу. Им, получается, всё с рук сходит - двойные стандарты, - цитирует Дьякова "Матч ТВ".

Напомним, Мундиаль пройдёт следующим летом в трёх странах - США, Мексике и Канаде.

Добавим, что сборная России уже почти четыре года отстранена от официальных турниров.

