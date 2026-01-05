Мбаппе пропустит мадридское дерби в Суперкубке

Французский форвард не успевает восстановиться после травмы к дерби, которое состоится 8 января.
Ранее в испанских СМИ появлялись предположения, что нападающий может вернуться в строй к этой встрече. Однако, как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, вероятность участия Мбаппе в матче полностью исключена.
Более того, рассматривается вариант, при котором 27-летний футболист не отправится вместе с командой в Саудовскую Аравию, где пройдут матчи турнира.
Полуфинальный поединок между "Реалом" и "Атлетико" начнётся в 22:00 по московскому времени.