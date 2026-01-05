"Это клуб моей мечты": футболист "Баварии" признался, что хочет перейти "Реал"

Полузащитник "Баварии" Леннарт Карл признался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Фото: ФК "Бавария"

17-летний футболист пообщался с членами фан-клуба Burgsinn, где ему задали вопрос о клубе мечты помимо мюнхенской команды. В ответ Карл отметил, что с большим уважением относится к "Баварии", однако не стал скрывать свои амбиции.



- "Бавария" - великий клуб, играть здесь - мечта. Но в какой-то момент я точно хотел бы перейти в "Реал". Это клуб моей мечты, но пусть это останется между нами, - передаёт слова молодого игрока Sky Sport.



Карл в текущем сезоне Бундеслиги принял участие в 13 матчах, в которых трижды поразил ворота соперников и оформил два ассиста на партнёров Также в его активе три гола в четырёх матчах Лиги чемпионов.

