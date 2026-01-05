Корнаухов считает, что звезду "Реала" раздражает безголевая серия

Корнаухов обратил внимание, что, несмотря на крупную победу "Реала" над "Бетисом" (5:1) в матче чемпионата Испании, игра мадридцев пока не выглядит полностью стабильной.
- Они реализовали хорошо моменты, но о выздоровлении "Реала" говорить сложно пока что. Недовольство Винисиуса по-прежнему заметно. Это видно в его глазах. Видно, как его бесит тот факт, что он не может забить более двух месяцев. Ему не хватает голов, - поделился эксперт в эфире "Матч ТВ".
25-летний Винисиус не забивает с начала октября. В текущем сезоне Ла Лиги бразильский нападающий провёл 19 матчей и отметился пятью голами.
Ранее сообщалось, что фанаты мадридцев во время игры с "Бетисом" свистели в адрес бразильского игрока.
Фото: ФК "Реал Мадрид"