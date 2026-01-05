Газизов оценил работу тренера "Краснодара"

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высоко оценил работу главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, назвав его сильнейшим специалистом РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Газизова, Мусаев заслуживает такой оценки не только по успехам в текущем сезоне, но и за результаты прошлого года, когда привёл клуб к историческому успеху.

- Мусаев - лучший тренер не только первой части нынешнего сезона, но и всего 2025 года. Он привёл клуб к первому в истории чемпионству и сейчас команда идёт на первом месте, - передаёт слова Газизова "РБ Спорт".

На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ, имея в активе 40 очков. В первом матче после возобновления чемпионата команда Мурада Мусаева примет дома "Ростов".

