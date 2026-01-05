По словам Газизова, Мусаев заслуживает такой оценки не только по успехам в текущем сезоне, но и за результаты прошлого года, когда привёл клуб к историческому успеху.
- Мусаев - лучший тренер не только первой части нынешнего сезона, но и всего 2025 года. Он привёл клуб к первому в истории чемпионству и сейчас команда идёт на первом месте, - передаёт слова Газизова "РБ Спорт".
На данный момент "Краснодар" лидирует в РПЛ, имея в активе 40 очков. В первом матче после возобновления чемпионата команда Мурада Мусаева примет дома "Ростов".
Газизов оценил работу тренера "Краснодара"
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высоко оценил работу главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, назвав его сильнейшим специалистом РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"