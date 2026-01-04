Арабские шейхи могут купить "Ротор" — источник

Шейхи из ОАЭ рассматривают возможность приобретения волгоградского "Ротора".

Фото: СК "Ротор"

Об этом журналисту Ивану Карпову сообщил президент евразийского направления арабского фонда No Limits Sports Вадим Андреев.



"No Limits Sports предлагает уникальную модель инвестирования в российский футбол, не ограничивая себя жесткими рамками по суммам — от одного до десятков миллиардов рублей, в зависимости от качества и перспективности бизнес-плана.



Фонд берет под полный контроль финансирование клуба и академии, отвечая за спортивные результаты и развитие инфраструктуры. В свою очередь, региональные власти предоставляют на льготных условиях инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки для строительства новых объектов. Этот создаст мощную платформу для долгосрочного и устойчивого развития клуба, позволяя вывести его на качественно новый уровень.



"Ротор" входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов", — среди прочего сказал Андреев в беседе с Карповым.



Волгоградский "Ротор" выступает в Первой лиге. Последний раз команда выступала в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2020/2021 и завершила тот сезон на 15 месте.



По итогам 21 тура чемпионата "Ротор" с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги.