- За победу над "Спартаком" никаких дополнительных премиальных не положено. У нас есть регламент, в котором прописаны премиальные за домашнюю и выездную победу. Это не зависит от соперника - будь то "Спартак" или "Зенит". Были обычные премиальные за каждую победу.
В воскресенье, 3 декабря, "Ахмат" на своем поле в Грозном обыграл московский "Спартак" в матче 17-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Эта победа стала для грозненского коллектива первой в текущем чемпионате России с 2 сентября. Команда Мирослава Ромащенко с 16 набранными очками занимает на данный момент 13-е место в турнирной таблице. В последней игре перед зимним перерывом "Ахмат" примет "Ростов".
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Ахмата: за победу над "Спартаком" никаких дополнительных премиальных не положено. Были обычные
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о премиальных за победу в матче 17-го тура РПЛ над московским "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"