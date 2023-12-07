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Кержаков: не смотрю матчи РПЛ, таблицу и лучших бомбардиров вы знаете и без меня

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Экс-главный тренер "Пари НН" и сербского "Спартака" Александр Кержаков признался, что не следит за матчами чемпионата России.
Фото: ФК "Кармиотисса"
– Я особо не следил за РПЛ. Не смотрю матчи чемпионата России, поэтому не смогу назвать лучших игроков года. Турнирную таблицу и список лучших бомбардиров вы знаете и без меня, – приводит слова 40-летнего специалиста "Советский спорт".

В ноябре сербский "Спартак" из Суботицы объявил о досрочном прекращении сотрудничества с российским тренером Александром Кержаковым. Ранее экс-нападающий "Зенита" также возглавлял томскую "Томь", "Пари Нижний Новгород" и кипрский клуб "Кармиотисса", в котором проработал менее 2 месяцев.

Спартак Суботица Кержаков А
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