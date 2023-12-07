– Если речь про иностранцев, как сейчас в "Спартаке", то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире.
По тому, как "Спартак" идет по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны, – приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В дебютном сезоне под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России, но не сумели защитить Кубок России, проиграв в нижней сетке Пути регионов тольяттинскому "Акрону" из Первой лиги.
По итогам 17-ти сыгранных туров РПЛ нынешнего сезона "Спартак" идет седьмым в таблице, набрав 27 очков. В заключительном матче 2023 года "красно-белые" примут самарские "Крылья Советов". Игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" в субботу, 9 декабря. Главным судьей встречи станет сочинец Павел Кукуян. Абаскаль пропустит 2 ближайших матча РПЛ из-за дисквалификации.
Ледяхов: Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде страны. Это смешно
Экс-полузащитник и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"