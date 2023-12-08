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Свищев: Карпин должен выбирать выражения, он – тренер сборной, медийный человек

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил, что главному тренеру "Ростова" и национальной сборной России Валерию Карпину следует более осознанно выбирать выражения, поскольку он является медийным человеком.
Фото: ФК "Ростов"
– Карпин должен выбирать выражения, на него многие смотрят. Он – тренер национальной команды, медийный человек и однозначно должен понести наказание согласно регламенту. За подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля, – цитирует Свищева ТАСС.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на один матч РПЛ и еще одну игру условно за оскорбительную реплику в адрес лица, которое принимало решение о проведении встречи 17-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2). Поединок состоялся в минувшие выходные в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" в условиях сильного снегопада.

Помимо 54-летнего специалиста, санкциям со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета РФС накануне подвергся главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши.

Ростов Сборная России Карпин Свищев
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