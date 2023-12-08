- Если "Спартак" не переиграет "Крылья", то 90 процентов, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства клуба, но что-то произойдёт. Футболисты сами должны понимать, что впереди последняя игра в сезоне. "Крылья" надо обыгрывать, - передаёт слова Павлюченко "Чемпионат".
Московский "Спартак" по итогам 17 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 27 очков. Отставание красно-белых от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" составляет 8 очков.
9 декабря в рамках заключительного для осенней части сезона 18 тура РПЛ команда испанского главного тренера Гильермо Абаскаля сыграет на своём поле с самарскими "Крыльями Советов". Волжане набрали 29 очков и находятся на четвёртом месте. Встреча первого круга между этими командами в Самаре завершилась со счётом 4:0 в пользу "Крыльев".
Павлюченко: Абаскаля уберут, если "Спартак" не переиграет "Крылья" - 90 процентов
Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко высказался о перспективах главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
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