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Павлюченко: мечтаю, чтобы “Краснодар” Галицкого выиграл чемпионат

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Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко хочет, чтобы “Краснодар” в этом сезоне завоевал золотые медали РПЛ.
Фото: Sportbox
– Конечно, я хочу, чтобы “Краснодар” в этом сезоне стал чемпионом. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионат. Мечтаю об этом. Но еще много игр, а чемпионат у нас непредсказуем. Они в чемпионской гонке.

После 17 туров чемпионата России по футболу “Краснодар” имеет в собственном активе 35 очков. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице.

В 18 туре Российской Премьер-Лиги “Краснодар” сыграет против московского ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря 2023 года. Она пройдет в Краснодаре.

Источник: "Чемпионат"

Павлюченко Краснодар
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