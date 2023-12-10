– Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы выполняем его требования. Возможно, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию. Хотим продолжать играть от себя, ни под кого не подстраиваться.
Свой последний матч московский “Спартак” провел 9 декабря на стадионе “Открытие Банк Арена”. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли с “Крыльями Советов” из Самары. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Таким образом, столичный клуб заработал 30 очков. Он поднялся на пятое место в турнирной таблице.
Напомним, 34-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского “Спартака” с июня 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Metaratings
Защитник “Спартака” Чернов: хотели бы, чтобы Абаскаль остался в команде
Защитник московского “Спартака” Никита Чернов хочет, чтобы главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль остался во главе команды.
Фото: ФК "Спартак"