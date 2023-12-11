- Тяжёлый труд. Дисциплина. Вера. Вообще, мы все прибавили как команда. Всё идёт от главного тренера. Он в нас верит, а мы его понимаем и уважаем. Это очень важно. Поэтому мы там, где сейчас находимся, - передаёт слова Сперцяна "Чемпионат".
"Краснодар" завершил осеннюю часть текущего сезона на первом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича чёрно-зелёные набрали 38 очков в 18 матчах и на 2 очка опережают действующего чемпиона России - петербургский "Зенит".
Сперцян - о лидерстве "Краснодара": мы все прибавили как команда. Всё идёт от главного тренера, он в нас верит
Атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян назвал причины лидерства "быков" в турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"