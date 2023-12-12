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Спортивный директор "Ахмата": ряд футболистов клуб покинет, не менее четырех позиций в команде должны обновиться

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Спортивный директор грозненского "Ахмата" Руслан Газаев рассказал о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
"Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа", - цитирует Газаева Sport24.

По итогам осенней части сезона 2023/2024 "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Грозненцы набрали 17 очков в 18 проведенных турах, одержав 4 победы, пять раз сыграв вничью и потерпев 9 поражений. Текущая разница забитых и пропущенных мячей составляет -5 (18:23). Напомним, в прошлом сезоне "Ахмат" финишировал в чемпионате России на пятой строчке.

Ахмат Газзаев
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