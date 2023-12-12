- Я смотрел обзор матча ЦСКА - "Ростов". Здесь мы уже не говорим про футбол. Если бы мы здесь (в Чехии – прим. Rusfootball.info) играли зимой матч при такой погоде, то его бы отменили. Не понимаю, как так играют в чемпионате России. Не знаю, почему команды не могут играть в другой день? Я в этом проблем не вижу. В таких условиях тяжело говорить именно про футбол, - передаёт слова Ярошика Metaratings.ru.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов" (2:0) прошёл 3 декабря 2023 года в Москве на сильно заснеженном поле под постоянным снегопадом. После игры главный тренер гостей Валерий Карпин раскритиковал людей, принимавших непосредственно перед матчем окончательное решение о его проведении, назвав их дебилами. По результатам заседания КДК РФС наставник "Ростова" был дисквалифицирован на одну игру чемпионата России фактически и на одну условно.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Хавбек "Ростова" Уткин - в перерыве матча с ЦСКА: снег в глаза летит, я ничего не вижу!
Ярошик: в Чехии отменили бы матч при такой погоде, как во время ЦСКА - "Ростов". Не понимаю, как так играют в РПЛ
Экс-хавбек ЦСКА и экс-главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик высказался о матче 17 тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" (2:0), прошедшем в экстремальных погодных условиях.
Фото: МатчТВ