"Я люблю так шутить: если ты не играешь в хоккей зимой и в футбол летом, то девчонки с тобой на танцы не пойдут! Заниматься спортом важно, особенно когда виртуальная реальность начинает вытеснять реальную деятельность", — сказал Медведев.
Медведев вышел на лёд в прощальном матче хоккеиста Евгения Кетова. Ранее Медведев был президентом Континентальной хоккейной лиги.
"Зенит" после 18 туров чемпионата России идёт на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте сенсационно располагается "Краснодар", который опережает действующего чемпиона России на два очка. Сейчас РПЛ ушла на зимнюю паузу, которая продлится до марта.
Источник: Metaratings.
А. Медведев: если ты не играешь в хоккей зимой и в футбол летом, то девчонки с тобой на танцы не пойдут
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился своей любимой шуткой.
Фото: КХЛ