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А. Медведев: если ты не играешь в хоккей зимой и в футбол летом, то девчонки с тобой на танцы не пойдут

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился своей любимой шуткой.
Фото: КХЛ
"Я люблю так шутить: если ты не играешь в хоккей зимой и в футбол летом, то девчонки с тобой на танцы не пойдут! Заниматься спортом важно, особенно когда виртуальная реальность начинает вытеснять реальную деятельность", — сказал Медведев.

Медведев вышел на лёд в прощальном матче хоккеиста Евгения Кетова. Ранее Медведев был президентом Континентальной хоккейной лиги.

"Зенит" после 18 туров чемпионата России идёт на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте сенсационно располагается "Краснодар", который опережает действующего чемпиона России на два очка. Сейчас РПЛ ушла на зимнюю паузу, которая продлится до марта.

Источник: Metaratings.

Медведев Зенит
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