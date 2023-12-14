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Пятибратов: мы с клубом на финишной прямой, думаю, в ближайшее время объявят о назначении

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Экс-главный тренер воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов рассказал о скором возобновлении тренерской деятельности.
Фото: РИА Новости
- Очень хотел бы приступить к работе в самое ближайшее время. Думаю, нам осталось подождать несколько дней, а может быть, и один. Мы с клубом уже на финишной прямой, но не могу назвать лигу. Как раз сейчас еду на встречу, поэтому думаю, что о назначении будет объявлено в ближайшее время, - передаёт слова Пятибратова "Чемпионат".

47-летний российский тренер Дмитрий Пятибратов в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года работал в должности главного тренера воронежского "Факела". Под руководством Пятибратова воронежцы провели 22 матча во всех турнирах, одержав в них 3 победы, 9 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений. После ухода из "Факела" специалист не работал в каком-либо клубе.

Пятибратов Российские трансферы
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