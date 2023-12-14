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Сёмин: очень понравился футболист ЦСКА Файзуллаев, здорово играет

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос об открытиях и разочарованиях года в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Мне очень понравился футболист ЦСКА Файзуллаев. Он здорово играет. Ещё в этой части чемпионата понравился Тюкавин. Открытие года в РПЛ? Назову того же Файзуллаева. Разочарование года? Моё мнение может быть несправедливым, поэтому называть фамилию я не буду, - цитирует Сёмина "Чемпионат".

20-летний узбекский атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев перешёл в московский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В 18 сыгранных матчах за красно-синих во всех турнирах футболист отметился 2 забитыми голами и 9 результативными передачами.

ЦСКА Динамо Файзуллаев Тюкавин Семин
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