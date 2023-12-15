- Если у сборной России состоится спарринг с Сербией, то это будет очень хорошо для нашей национальной команды. Сербы - серьёзный соперник, такие игры на сегодняшний момент очень нужны, - передаёт слова Сёмина Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная Сербии в марте 2024 года может повести товарищеский матч со сборной России в Санкт-Петербурге, если получит на это разрешение со стороны ФИФА и УЕФА. С европейскими национальными командами сборная России не встречалась с ноября 2021 года после отборочного матча к ЧМ-2022 со сборной Хорватии.
Tanjug: сборная России проведет товарищескую игру с Сербией в марте 2024 года
Сёмин: Сербия - серьёзный соперник, это хорошо для сборной России
Экс-главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном будущем товарищеском матче сборных России и Сербии в Санкт-Петербурге.
Фото: "Спорт-Экспресс"