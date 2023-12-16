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Семшов — о Морено в "Сочи": у нас что, своих нет?

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Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "Сочи".
Фото: ФК "Чайка"
"Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В "Монако" убрали из-за неудовлетворительных результатов. У нас что, своих нет?" — сказал Семшов.

Испанский специалист находится без работы с весны 2022 года, когда покинул испанскую "Гранаду". Ранее специалист, начинавший карьеру в качестве ассистента во второй команде "Барселоны", работал в сборной Испании и "Монако", где тренировал российского полузащитника Александра Головина.

Источник: "Матч ТВ".

Семшов Морено Сочи
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