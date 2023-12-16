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Пикущак - о трансфере Сперцяна: если Эдуард дотерпит до лета - идеально

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Экс-игрок "Краснодара" Игорь Пикущак прокомментировал слухи о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в Европу.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
"Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета – идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже - как он захочет. Но парень, отмечу, очень дорожит "Краснодаром". Скромный, ответственный. Он воспитанник этого клуба и очень его любит. Не думаю, что руководство будет препятствовать его уходу. Но сейчас еще не время", — приводит слова Пикущака источник.

"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 18-ти туров, опережая "Зенит" на два очка. Сам Сперцян в текущем сезоне забил 8 голов и четырежды помог отличиться партнерам. Недавно появилась информация, что в услугах полузащитника "Краснодара" и сборной Армении заинтересован "Ювентус", а трансфер может состояться уже в январе.

Источник: "РБ Спорт"

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