"Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета – идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже - как он захочет. Но парень, отмечу, очень дорожит "Краснодаром". Скромный, ответственный. Он воспитанник этого клуба и очень его любит. Не думаю, что руководство будет препятствовать его уходу. Но сейчас еще не время", — приводит слова Пикущака источник.
"Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 18-ти туров, опережая "Зенит" на два очка. Сам Сперцян в текущем сезоне забил 8 голов и четырежды помог отличиться партнерам. Недавно появилась информация, что в услугах полузащитника "Краснодара" и сборной Армении заинтересован "Ювентус", а трансфер может состояться уже в январе.
Источник: "РБ Спорт"
Пикущак - о трансфере Сперцяна: если Эдуард дотерпит до лета - идеально
Экс-игрок "Краснодара" Игорь Пикущак прокомментировал слухи о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в Европу.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"