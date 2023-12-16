"Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Все самое интересное начнется с матча со "Спартаком" в начале марте. Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие - не скажу", - приводит слова Медведева источник.
По итогам первой части сезона "Зенит" уступил зимнее чемпионство "Краснодару", отстав от "быков" на два очка. Сезон для "Зенита" возобновится матчем со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России. Зимой состав "Зенита" пополнит бразильский вингер "Коринтианса" Педро - об этом трансфере было объявлено заранее.
Источник: РИА Новости
Медведев - о трансферах: в "Зените" будут точечные усиления
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился планами по усилению состава команды зимой.
Фото: "РИА Новости"