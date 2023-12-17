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Гендиректор "Сочи" Рубашко: те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко объяснил назначение на пост главного тренера команды иностранного специалиста Роберто Морено.
Фото: ФК "Сочи"
"В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок", - цитирует Рубашко "СЭ".

Напомним, что 15 декабря футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении испанца Роберто Морено на должность главного тренера. Ранее специалист работал ассистентом главного тренера в "Роме", "Барселоне" и "Сельте", а также возглавлял национальную сборную Испанию и "Монако". Также Морено издал книгу "Мой рецепт - 4-4-2", посвященную любимой тактической схеме.

"Сочи" ушло на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Сочи Морено
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