Бразилец Жоаозиньо, известный выступлениями за "Краснодар", "Динамо" и "Сочи", заявил, что хотел бы вновь поиграть в России.
"Мне было бы очень интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет" - приводит слова Жоаозиньо источник.
Сейчас Жоаозиньо выступает на Родине за клуб "Новоризонтино", занявший пятое место по итогам сезона в бразильской Серии Б. Контракт Жоаозиньо с клубом истекает 30-го апреля 2024-го года
Источник: "Чемпионат"
Жоаозиньо: снова поиграть в России? Мне было бы очень интересно
Бразильский полузащитник "Новуризонтино" Жоаозиньо, ранее выступавший в России, выразил желание вновь играть в Премьер-лиге.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"