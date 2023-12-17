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ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

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Альмерия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
КадисЗавершен
Реал Мадрид
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ВильярреалНе начат

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Милан
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Удинезе
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СассуолоЗавершен
Фиорентина
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ВеронаЗавершен
Болонья
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РомаЗавершен
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Фрайбург
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КёльнЗавершен
Байер
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Нант
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БрестЗавершен
Лорьян
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СтрасбурЗавершен
Мец
0 - 1 0 1
МонпельеЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Марсель
2 - 1 2 1
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ПСЖНе начат

Жоаозиньо: снова поиграть в России? Мне было бы очень интересно

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Бразильский полузащитник "Новуризонтино" Жоаозиньо, ранее выступавший в России, выразил желание вновь играть в Премьер-лиге.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
Бразилец Жоаозиньо, известный выступлениями за "Краснодар", "Динамо" и "Сочи", заявил, что хотел бы вновь поиграть в России.

"Мне было бы очень интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет" - приводит слова Жоаозиньо источник.

Сейчас Жоаозиньо выступает на Родине за клуб "Новоризонтино", занявший пятое место по итогам сезона в бразильской Серии Б. Контракт Жоаозиньо с клубом истекает 30-го апреля 2024-го года

Источник: "Чемпионат"

Жоаозиньо Российские трансферы
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