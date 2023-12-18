Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
22:45
СалернитанаНе начат

Фролов: Акинфеев для нашего поколения такая же легенда, как и Яшин, Дасаев

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева легендой уровня Льва Яшина и Рената Дасаева.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев", — сказал Фролов.

37-летний Акинфеев играет на высоком уровне с 2003 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 20 голов и шесть раз сыграл "на ноль". Ранее спортсмен признавался, что завершит карьеру в родной команде, с которой у него действующий контракт до конца сезона.

Источник: "РБ Спорт".

Фролов ЦСКА Крылья Советов Яшин Дасаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится