– Мало кто хочет ехать сейчас в Россию, нужно довольствоваться тем, что есть. В ЦСКА пытаются найти внутренние ресурсы. В прошлые годы могли позволить себе бразильцев, игроков высокого уровня. Им сложно навязывать конкуренцию "Зениту", "Краснодару", "Динамо", – приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Мусаев играл за "Балтику" с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 25 играх чемпионата и Кубка России, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Во вторник, 19 декабря, Мусаев заключил долгосрочное соглашение с ЦСКА, рассчитанное до лета 2028 года. Отметим, что с 2014 по 2025 годы Тамерлан занимался в академии "армейского" клуба.
Канчельскис – о переходе Мусаева в ЦСКА: нужно довольствоваться тем, что есть
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис отреагировал на переход нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской "Балтики" в московский ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"