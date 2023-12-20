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Губерниев: Слуцкому надо делом заниматься, тренировать

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о назначении Леонида Слуцкого главным тренером "Шанхай Шеньхуа".
Фото: YouTube-канал "WoW"
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался в связи с возвращением экс-наставника сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого к тренерской работе.

"Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься!!! Тренировать!!!" - написал Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

С момента увольнения из "Рубина" в ноябре 2022-го Леонид Слуцкий отошел от тренерской работы, посвятив себя участию в развлекательных шоу. Недавно стало известно, что контракт Леониду Слуцкому готов предложить китайский "Шанхай Шеньхуа".

Российские трансферы Слуцкий Губерниев
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