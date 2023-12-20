Дмитрий Черышев, известный по выступлениям в Испании в качестве игрока, а позже - тренера, заинтересовал ярославский "Шинник".
Как сообщает источник, переговоры между Черышевым и клубом Первой лиги находятся на завершающем этапе. Последние детали буду улажены, когда специалист уже прибудет в Ярославль.
Дмитрий Черышев уже работал в России в качестве главного тренера, в таких командах, как "Мордовия" и "Нижний Новгород". Последним местом работы Черышева была "Санта Колома" из чемпионата Андорры, которую он покинул в ноябре этого года.
Источник Metaratings
Metaratings: Черышев может возглавить "Шинник"
Российский специалист Дмитрий Черышев может вернуться к тренерской работе на Родине.
Фото: All-Andorra.com