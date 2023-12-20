Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
21:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
23:30
СельтаНе начат
Атлетик
23:30
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
20:30
КёльнНе начат
Байер
22:30
БохумНе начат
Вольфсбург
22:30
БаварияНе начат
Хайденхайм
22:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
22:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
МарсельНе начат
Тулуза
23:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
МетцНе начат
Ницца
23:00
ЛансНе начат
Брест
23:00
ЛорьянНе начат
Лион
23:00
НантНе начат
Реймс
23:00
ГаврНе начат
Клермон
23:00
РеннНе начат
Страсбург
23:00
ЛилльНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
БолоньяНе начат

Официально: "Рубин" продлил контракт с Рожковым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Рубин" переподписал контракт со своим своим воспитанником Ильей Рожковым.
Фото: официальный сайт ФК "Рубин"
Официальный сайт "Рубина" сообщает о пролонгации соглашения с молодым правым защитником казанской команды Ильей Рожковым. Новый контракт будет действовать до лета 2027-го года.

В текущем сезоне 18-летний защитник уже трижды сыграл за казанский "Рубин" в Кубке России и 9 раз выходил в футболке "Рубина" на матчи чемпионата страны. Рожков - универсал, способный сыграть на обоих флангах обороны, а transfermarkt оценивает его в 0.4 миллиона евро.

Источник: официальный сайт ФК "Рубин"

Рожков Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится