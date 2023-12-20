Официальный сайт "Рубина" сообщает о пролонгации соглашения с молодым правым защитником казанской команды Ильей Рожковым. Новый контракт будет действовать до лета 2027-го года.
В текущем сезоне 18-летний защитник уже трижды сыграл за казанский "Рубин" в Кубке России и 9 раз выходил в футболке "Рубина" на матчи чемпионата страны. Рожков - универсал, способный сыграть на обоих флангах обороны, а transfermarkt оценивает его в 0.4 миллиона евро.
Источник: официальный сайт ФК "Рубин"
Официально: "Рубин" продлил контракт с Рожковым
"Рубин" переподписал контракт со своим своим воспитанником Ильей Рожковым.
Фото: официальный сайт ФК "Рубин"