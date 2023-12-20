Александр Канищев, ранее выступавший за "Зенит" раскритиковал летнюю трансферную кампанию питерцев и усомнился в целесообразности нахождения в команде некоторых игроков.
"В этом сезоне в "Зените" появились игроки, которые не усиливают игру команды, что они есть, что их нет, ничего не меняется. Тот же Марио Фернандес – ненужная покупка, Ду Кейрос - тоже. Занимают места российских футболистов, с одной стороны, не приносят пользу команде – с другой. Не очень понятно, зачем они вообще "Зениту", - цитирует Канищева источник.
Ду Кейроз и Фернандес присоединились к "Зениту" летом этого года. Ду Кейроз перешел из "Коринтианса" в статусе свободного агента, а Марио Фернандес - из "Интернасьонала" за символическую плату. Оба футболиста провели в чемпионате России по десять матчей, но не смогли завоевать стабильное место в стартовом составе.
Марио Фернандес является россиянином с 2018-го года, когда он, в бытность игроком ЦСКА, был натурализован для участия в составе сборной России в домашнем Чемпионате Мира.
Источник: "РБ Спорт"
Канищев: Фернандес и Ду Кейрос– ненужные покупки. Занимают места россиян и не приносят пользу
Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев усомнился в профессиональных качествах некоторых легионеров "Зенита".
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"