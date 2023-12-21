– Технология работает. Почти 1 млн 600 тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, 800 тысяч получили удаленно. Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион, – цитирует Дюкова "Чемпионат".
С 1 июля 2022 года паспорт болельщика является обязательным документом, необходимым для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Впервые технология Fan ID в России была внедрена на домашнем Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. После введения паспортов болельщиков посещаемость игр высшего дивизиона чемпионата страны резко упала. Чиновники и функционеры первоначально связывали это с погодными условиями. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ упросить процедуру получения Fan ID.
Президент РФС – о Fan ID: если вначале были технические проблемы, то сейчас их нет
Президент РФС Александр Дюков рассказал о применении паспорта болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата России в сезоне-2023/24.
Фото: РФС