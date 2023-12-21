- Матчи со сборными из Южной Америки? Мы будем комментировать только то, что подписано. Пока у нас подписан договор на матч с Сербией. Со сборными из Южной Америки мы будем пытаться провести матч. Важно сыграть этот матч в России? Для наших болельщиков это важно, - передаёт слова Дюкова "Чемпионат".
Ранее стало официально известно, что сборная России достигла договорённости о проведении товарищеского матча со сборной Сербии. Эта игра состоится 21 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.
Из-за отстранения от официальных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские встречи. За прошедший период подопечные Валерия Карпина успели сыграть с национальными командами из АФК (Азия), КАФ (Африка) и КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
Дюков: будем пытаться провести матч со сборными из Южной Америки
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможности провести товарищеский матч сборной России со сборной одной из стран, входящих в КОНМЕБОЛ.
Фото: РФС