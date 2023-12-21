- Российские клубы в Суперлиге? Мне кажется, что наши клубы всё же немного не тот уровень на сегодняшний день, если сравнивать с "Реалом" и "Баварией", поэтому даже гипотетически их участие в Суперлиге маловероятно, - передаёт слова Геркуса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что европейский суд признал незаконным запрет на деятельность панъевропейской Суперлиги со стороны международных футбольных организаций. С февраля 2022 года все российские клубы и сборные решением УЕФА отстранены от соревнований под его эгидой. Теоретически клубы РПЛ могут принять участие в Суперлиге, поскольку она не входит в юрисдикцию Союза европейских футбольных ассоциаций.
Геркус: клубы РПЛ - не тот уровень по сравнению с "Реалом" и "Баварией". Участие в Суперлиге маловероятно
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус оценил возможность участия клубов из России в панъевропейской Суперлиге.
Фото: ТАСС