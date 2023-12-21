"Я очень много работаю над собой, но ничего бы не произошло без моих одноклубников, которые мне помогали адаптироваться в команде по приезду: Фаби, Луи, Диего, Карра. Понятное дело, я пока не могу говорить по-русски. Но могу общаться со Смоловым и Тюкой, которые разговаривают со мной по-английски. Они мне тоже помогают", - цитирует Бителло Metaratings.
Напомним, что "Динамо" приобрело 23-летнего полузащитника у бразильского "Гремио" в сентябре этого года за 10 млн евро. В составе "бело-голубых" бразилец отличился пятью голами и двумя результативными передачами в 15-ти матчах во всех турнирах. Бителло является самым дорогим игроком московской команды наравне с Константином Тюкавиным. Их трансферная стоимость составляет 10 млн евро, согласно интерне-порталу Transfermarkt. Команда Марцела Лички после 18-ти туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.
Бителло рассказал о своей адаптации в московском "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" рассказал о том, кто ему помогает адаптироваться в российском клубе.
Фото: ФК "Динамо"