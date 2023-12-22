"Был крик души Сергея Юрана о необходимости вернуться на "весну-осень"? Есть и другие тренеры, которые придерживаются иного мнения. Есть клубы и лиги, — они должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Напомним, что решение о переходе на систему "осень-весна" было принято исполкомом РФС в 2010 году. После ноябрьских-декабрьских матчей этого сезона некоторые тренеры и руководители клубов заявили о необходимости вернуться к системе "весна-осень".
Дюков - о переходе на систему "весна-осень": клубы должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл
Президент РФС Александр Дюков высказался о переходе на систему "весна-осень".
Фото: РФС