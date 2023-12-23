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Спортдир "Оренбурга" подтвердил договоренность с "Ростовом" об аренде Прохина

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал об аренде Данилы Прохина из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Оренбург" договорился с "Ростовом" об аренде Данилы Прохина. Выкуп 50 % прав на игрока предполагается", - приводит слова Андреева "Чемпионат".

Напомним, что игрок является воспитанником петербургского "Зенита". Он перешел в команду Валерия Карпина летом 2021 года за 1,7 млн евро. В текущем сезоне Прохин провел за "Ростов" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 млн евро. Контракт Данилы с клубом действует до лета 2026 года.

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