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Опубликована символическая сборная по итогам 13-го тура Первой лиги

Стала известная символическая сборная лучших игроков минувшего тура ФНЛ.

Пресс-служба Первой лиги опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам завершившегося 12-го тура.

Наибольшее представительство в команде получил "Нижний Новгород", делегировавший сразу трех футболистов. Тульский "Арсенал" и ярославский "Шинник" отправили по два игрока. Также в сбуорную вошли по одному представителю из "Челябинска", московского "Торпедо", "Велеса" и "Сочи".

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