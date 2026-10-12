Опубликована символическая сборная по итогам 13-го тура Первой лиги
Стала известная символическая сборная лучших игроков минувшего тура ФНЛ.
Пресс-служба Первой лиги опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам завершившегося 12-го тура.
Наибольшее представительство в команде получил "Нижний Новгород", делегировавший сразу трех футболистов. Тульский "Арсенал" и ярославский "Шинник" отправили по два игрока. Также в сбуорную вошли по одному представителю из "Челябинска", московского "Торпедо", "Велеса" и "Сочи".