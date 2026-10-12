"Приходится очень много бегать". Новичок "Ливерпуля" Баркола - об отличиях АПЛ от Лиги 1

Вингер "Ливерпуля" Брэдли Баркола рассказал, в чем отличия между чемпионатами Англии и Франции.

Фото: Getty Images

"В Лиге 1 футбол очень силовой — там много мощных игроков, которые заметно влияют на игру. Здесь физическая нагрузка другая: нужно больше бегать.

Матчи идут от одного гола к другому, тактика играет меньшую роль, чем в Лиге 1. Приходится очень много бегать — поэтому в первых нескольких матчах у меня случались судороги: интенсивность здесь очень высокая", - цитирует Баркола Goal.Крайний нападающий сборной Франции Брэдли Баркола присоединился к "Ливерпулю" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из "Пари Сен-Жермен". Английский клуб подписал контракт с 24-летним вингером на пять лет. В составе новой команды француз принял участие в 6 матчах во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.Баркола является воспитанником "Лиона". За "ПСЖ" игрок выступал с 2023 года.