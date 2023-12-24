"Про "Пари НН" ничего не слышал. Вполне возможно, что "Краснодар" действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант", — цитирует агента Фернандеса источник.
Полузащитник Кевин Ленини, выступающий также за сборную Кабо-Верде, провел в текущем сезоне 10 матчей чемпионата в составе "быков" и записал на свой счет 1 гол. Ленини перешел в "Краснодар" из португальского "Шавиша" в сентябре 2022-го. Его контракт с "Краснодаром" действителен до июля 2025-го.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Ленини - о переходе в "Пари НН": возможно, "Краснодар" действует напрямую. Но им нужно будет общаться с нами
Пьер Фернандес, являющийся агентом игрока "Краснодара" Кевина Ленини, ответил на слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Пари НН".
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