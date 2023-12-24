"Инициатором перехода был наш клуб. Переговоры вели давно, но до конца не было понятно, состоится переход или нет... Вопрос об опции выкупа обошел бы стороной пока что", - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.
Напомним, в субботу, 23 декабря, "Пари НН" официально объявил о переходе полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили на правах аренды до конца текущего сезона.
В этом сезоне воспитанник столичного ЦСКА сыграл за "железнодорожников" 14 матчей и забил один гол. Его текущий контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
Гендиректор "Пари НН": вопрос об опции выкупа Марадишвили обошел бы пока стороной
Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией об аренде хавбека столичного "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"