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Гендиректор "Пари НН": вопрос об опции выкупа Марадишвили обошел бы пока стороной

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Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией об аренде хавбека столичного "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"
"Инициатором перехода был наш клуб. Переговоры вели давно, но до конца не было понятно, состоится переход или нет... Вопрос об опции выкупа обошел бы стороной пока что", - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Напомним, в субботу, 23 декабря, "Пари НН" официально объявил о переходе полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили на правах аренды до конца текущего сезона.

В этом сезоне воспитанник столичного ЦСКА сыграл за "железнодорожников" 14 матчей и забил один гол. Его текущий контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

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