- Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдет - но сезон заканчивается летом... Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в "Урале", а дальше будем рассматривать предложения.
Российский вратарь Илья Помазун защищает цвета "Урала" на правах аренды до конца текущего сезона из московского ЦСКА. Голкипер является воспитанником "армейцев". Минувшим летом 27-летний футболист продлил контракт со столичной командой до конца июня 2028 года. В этом сезоне Помазун провел за екатеринбуржцев 22 матча, в которых пропустил 32 гола и шесть раз оставил ворота уральцев в неприкосновенности.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: этот сезон Помазун доиграет в "Урале", а дальше будем рассматривать предложения
Агент голкипера "Урала" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о будущем своего клиента.
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