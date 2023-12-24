"Что нравится в работе Абаскаля? Иногда что-то нравится, но порой — явный перебор. Мы видим хорошую игру "Спартака" в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались", - цитирует Аршавина "Спорт Уик-энд".
Гильермо Абаскаль был представлен в качестве главного тренера московского "Спартака" 10 июня 2022 года. Под руководством 34-летнего испанского специалиста "красно-белые" провели 67 матчей, в которых одержали 34 победы, 14 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +32 (121:89).
После 18 сыгранных матчей в этом сезоне РПЛ московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В активе подопечных Абаскаля 30 набранных очков.
Аршавин - об Абаскале: мы видим хорошую игру "Спартака" в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались
Фото: РИА Новости