"Каждый матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном" - сумасшествие. Помню, мы играли на выезде, и матч прервали уже на третьей минуте, потому что фанаты обеих команд прорвались на поле и начали драку. Мы сразу же побежали в подтрибунку, чтобы не получить от них. Такое не забыть — это же очень опасно!", - приводит слова Ивича "Чемпионат".
Владимир Ивич выступал за "Партизан" во время карьеры футболиста с 1998 по 2004 год. Сербский специалист возглавил "Краснодар" в январе 2023 года и привел команду к финалу Кубка России, где "быки" уступили московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. На данный момент южане лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. До российского клуба Ивич работал в греческом "ПАОКе", израильском "Маккаби Тель-Авив" и английском "Уотфорде".
Ивич рассказал о том, как убегал от фанатов "Црвены Звезды" и "Партизана"
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о принципиальном противостоянии "Црвены Звезды" и "Партизана".
Фото: ФК "Краснодар"