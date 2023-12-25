"Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал. Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет", - цитирует Филатова "РБ Спорт".
Напомним, что Дзюба провел за петербургский клуб 238 матчей, отличившись в них 108-ю голами и 70-ю результативными передачами. На данный момент 35-летний форвард выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне Артем забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 20-ти матчах во всех турнирах. "Железнодорожники" после 18-ти туров располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро.
Член совета директоров "Локомотива" Филатов: что хочет, пускай поет, это его дело
Член совета директоров московского "Локомотива" Валерий Филатов высказался о песне о "Зените", которую спел Артем Дзюба.
Фото: ФК "Локомотив"