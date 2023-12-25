- Для меня 2023 год прошёл "слава богу". Из позитивного - у меня растёт внук, скоро ему полтора года. Уже человечек! Из спортивного - без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее, - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами, отстранены от международных соревнований. По этой причине сборная России играет только товарищеские матчи, а клубы РПЛ пропускают уже второй полный еврокубковый сезон.
20 декабря на Исполкоме РФС был решено отказаться от перехода в АФК, продолжив ожидание возвращения в соревнования от УЕФА.
Продолжаем биться головой в закрытую дверь. РФС вновь отказался от Азии ради плевавшего на наш футбол УЕФА
Титов - об итогах года: грустновато без европейских матчей, грустно, что над российским футболом издеваются
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос об итогах 2023 года.
Фото: социальные сети